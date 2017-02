Donnarumma, parla Raiola: "Se merita un grande Milan? No, merita una grande squadra"

"Fino a quando non vedrò la nuova proprietà e comincerò a parlare con loro non mi posso fare un'idea chiara. Se Gigio merita un grande Milan? No, merita una grande squadra". In occasione della cena organizzata per i 18 anni di Donnarumma, il suo agente Mino Raiola torna a spaventare i rossoneri riguardo al futuro del portiere. "Per ora non ho sentito nessuno del nuovo Milan - ha aggiunto - Per me la società rossonera è rappresentata da Galliani".