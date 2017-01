Donnarumma, parla Raiola: "Come si fa a criticarlo? Se vogliono che vada via..."

"Critiche a Donnarumma ? C'è qualcuno che può criticarlo? Prendiamo atto, se poi vogliono che vada via ce lo dicano". Lo ha detto l'agente del portiere del Milan, Mino Raiola, in esclusiva a Premium Sport. "E' la perfezione, come si fa a criticarlo, è un ragazzo umile, sta dando tutto - ha proseguito - Il suo futuro? Credo sia doveroso sapere per un giocatore così che società ci sarà, l'ho detto a Galliani. Quanto vale? Per me un Modigliani".

"Il prezzo lo farà il Milan - ha detto ancora Raiola a Premium Sport - Il ragazzo non va in scadenza. Abbiamo detto solo che vogliamo avere il tempo per fare le scelte giuste. Non è successo ancora niente. Se piace alla Juve? Chiedetelo a loro...". Sull'infortunio di Bonaventura: "E' stato sfortunato, purtroppo fa parte della vita di un giocatore". A Torino molti tifosi Juve rimpiangono Pogba...: "Meglio essere rimpianti che contenti che sia andato via. La Juve è forte e lotta sempre per vincere. Era un corso naturale delle cose e l'abbiamo fatto. Kean resta alla Juve? In linea di massima credo di sì".



Poi su Balotelli, altro suo assistito: "Se sta tornando? Speriamo... La scelta di Nizza era per farlo tornare a essere quello che sa essere. Le qualità le ha, ha trovato la sua serenità. Non è lo stesso di qualche anno fa, è maturato. Vediamo alla fine di questa stagione". Cassano ha detto che la fortuna di Mario è Raiola... "Non so se mi merito questi complimenti. La mia fortuna sono i miei giocatori. Cerco di fare il mio meglio. Lo prendo come un complimento".