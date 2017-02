Donnarumma e il Milan in stand by, assist di Raiola alla Juve

Il bacio alla maglia dopo la finale di Supercoppa vinta non ha cancellato i dubbi sul suo futuro. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma che è in attesa di conoscere il progetto della cordata cinese pronta ad acquistare il Milan. Mino Raiola ha parlato chiaro e ha pienamente ragione: prima della firma sul rinnovo è necessario parlare con quella che sarà la nuova proprietà. Giusto, ma poi il procuratore si è lasciato sfuggire una provocazione: "Le critiche? Prendiamo atto, se poi vogliono che vada via ce lo dicano...".



Un'uscita delle sue che ha messo spalle al muro tutto il mondo rossonero. Un assist alla Juventus e a tutte le big d'Europa (Barcellona, Manchester City e Manchester United) che già da tempo seguono il giovane portiere classe 1999. Soprattutto i bianconeri, che hanno un canale preferenziale con Raiola, vogliono portarlo a Torino in futuro. Bisognerò, però, aspettare l'uscita di Buffon che è prevista per giugno 2018. Marotta e Agnelli hanno già messo le basi di una trattativa che sarà lunga e caldissima: il tutto in attesa di capire chi saranno gli interlocutori. Sicuramente serviranno molti soldi per strapparlo al Milan.



Il rinnovo è in stand-by e Donnarumma ha dimostrato di essere tranquillo in campo, molto più maturo della sua giovane età: contro il Napoli è arrivato un brutto errore sul gol di Callejon, ma poi si è prontamente riscattato con parate decisive su Mertens. Per questo ha ancora ragione Raiola: ingiusto criticarlo. Mino l'ha paragonato nuovamente a Modigliani. Ora però non c'è da dipingere una tela, ma c'è bisogna di una firma sul rinnovo.