Donnarumma allontana la Juve: "Penso solo al Milan"

Gigio Donnarumma para anche la Juve. I bianconeri lo sognano come erede di Buffon, ma il giovane estremo difensore ha chiuso la porta: "Adesso penso solo al Milan e a far bene al Milan. È la squadra per cui ho tifato fin da bambino, sono già in un top club". Una dichiarazione che tranquilliza i tifosi rossoneri: ora la nuova proprietà cinese dovrà lavorare con Raiola per blindarlo e prolungare il contratto in scadenza nel 2018.



Parole pronunciate dopo la seconda presenza in Nazionale, a San Siro contro la Germania: "È sempre un'emozione indossare questa maglia, ringrazio Ventura per l'opportunità. Buffon? Abbiamo un buon rapporto, mi dà sempre tantissimi consigli e mi tratta come suo fratello. Lo ringrazio tanto, cerco sempre di prendere qualcosa da lui, di vederlo in ogni singolo gesto in ogni allenamento".