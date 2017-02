Cassano al Bologna? Donadoni dice no. Il tecnico del Bologna, a Premium Sport, ha chiuso all'arrivo di Fantantonio: "Eviterei chiacchiere inutili: so che Antonio è svincolato ma se non l’ha fatta prima questa operazione trovo assurdo che si possa fare adesso. Io voglio bene a Cassano e spero che il suo futuro sia ancora in campo".