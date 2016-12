Di Natale verso New York, ma l'Udinese non molla

11:02 - Quelli che ci separano da qui a giugno rischiano di essere gli ultimi mesi in cui Totò Di Natale giocherà in Italia. L'attaccante dell'Udinese, infatti, ha già detto che intende lasciare i colori bianconeri a fine stagione, per provare un'esperienza all'estero: "A giugno non rinnovo: andrò via da Udine". Nel suo futuro, probabilmente, c'è l'America, New York per la precisione, con i Red Bulls della Mls o con i Cosmos della Nasl.

A Udine non l'hanno presa bene e stanno facendo di tutto per convincere Di Natale a tornare sui suoi passi. Dal club friulano assicurano: le trattative cnon sono affatto interrotte. Non sarebbe da escludere che, come già successo in passato, alla fine il patron Gianpaolo Pozzo convinca il suo talento a prolungare il contratto, tappando le orecchie alle sirene del calcio estero. L'unico elemento certo è la scadenza del contratto a giugno. Ma la società, direttamente nella persona del patron Pozzo, e il procuratore del calciatore Bruno Carpeggiani continuano a incontrarsi. Un incontro si è tenuto anche nella giornata odierna a Udine. "Lasciamoli lavorare. Stanno cercando di trovare la soluzione migliore per Totò", ha detto il direttore sportivo, Cristiano Giaretta, lasciando aperto ogni scenario.