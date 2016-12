Di Natale, addio Udinese: "Offerte dalla Mls. Empoli? Non lo escludo"

22:41 - Ancora un mese insieme, dopodiché - salvo colpi di scena - le strade dell'Udinese e di Di Natale si divideranno dopo 11 anni. "E' molto difficile che Totò rimanga a Udine nella prossima stagione - spiega Bruno Carpeggiani a Gazzetta Tv -. Si è chiuso un ciclo". Il futuro dell'attaccante potrebbe essere in Mls, magari a New York, oppure all'Empoli: "Tornare in Toscana? Ha un grande rapporto col presidente Corsi, non escludo nulla...".

Sbarcato a Udine nel 2004, a quasi 38 anni per Di Natale è arrivata l'ora di cambiare aria. Per ora, infatti, l'attaccante non ha intenzione di appendere le scarpe al chiodo e intende proseguire la carriera: "A Udine si è chiuso un ciclo - dice Bruno Carpeggiani -. Non è una decisione di natura economica. Ora Di Natale è concentrato sulla classifica marcatori e punta a superare Roberto Baggio come cannoniere di tutti i tempi in Serie A. Futuro? Piace a diversi club. Esperienza in Mls a New York? Non solo loro sono interessati".



E' infatti possibile che il bomber rimanga in Italia, magari per tornare a Empoli: "Ha un grande rapporto con il presidente Corsi. Nel mercato tutto può accadere e non escludo nulla. Vedremo in estate...".