Di Maria al Psg, c'è l'accordo: 63 milioni

30 luglio 2015 Di Maria al Psg, cʼè lʼaccordo: 63 milioni Definito già nella giornata di ieri lʼaccordo tra inglesi e parigini. Si attende lʼufficialità

Lo aveva annunciato lo stesso Blanc: "L'operazione Di Maria è a un passo dall'essere chiusa". Ora la conferma: nella giornata di ieri il Psg e il Manchester United hanno trovato l'accordo per il passaggio dell'argentino nella capitale francese. I Red Devils incasseranno 63 milioni di euro. Nella scorsa stagione lo avevano acquistato dal Real per 78 milioni. L'arrivo di Di Maria a Parigi apre nuovi scenari nel mercato in uscita dei parigini.

IBRA SI LIBERA DOPO LA SUPERCOPPA?Il Psg scenderà in campo sabato a Montreal per giocarsi la Supercoppa francese con il Lione. E proprio dopo lunedì che Zlatan Ibrahimovic deciderà il suo futuro. L'arrivo di Di Maria potrebbe infatti innescare il mercato in uscita del Psg: proprio lo svedese potrebbe lasciare i parigini con un anno d'anticipo. A quel punto la destinazione più probabile potrebbe essere proprio il Milan.