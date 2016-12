Di Francesco sull'ipotesi-Milan: "Potrei anche restare al Sassuolo"

Eusebio Di Francesco ha scelto di mettere la parola fine, almeno sino al termine del campionato, al tormentone-Milan: sarà lui il successore di Mihajlovic , se rompesse con i rossoneri? "Non è detto che scelga di lasciare il Sassuolo " dice a Lapresse il tecnico degli emiliani, in campionato tre punti dietro proprio al Milan. "Vivo queste voci con serenità perché questo è un club serio con gente perbene".

Di Francesco, 46 anni, esalta la società di Squinzi: "So di vivere in un ambiente sano, in una società sana, in una proprietà di persone perbene, e per me è molto più importante questo del poter arrivare da altre parti". Tutto questo, senza tralasciare le giuste ambizioni di chi sta facendo benissimo: "Ovvio che la voglia di migliorarsi c'è, ma con grandissima serenità. In questo momento ho la serenità per continuare a fare quello che sto facendo con il Sassuolo e magari lo farò negli anni a venire".

Poi, la conferma del teorema iniziale: "Non è detto che scelga di lasciare questa società, assolutamente. Mi trovo molto bene in questo ambiente e so che può avere grandissimi margini di crescita".