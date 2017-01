DI FRANCESCO: "NON SO QUALE SARÀ IL MIO FUTURO"

"È più facile che parta Berardi o Di Francesco? Sono tutte valutazioni da fare". L'allenatore del Sassuolo ha spiegato così quale potrà essere il suo futuro: "Io qui sto benissimo. Dobbiamo crescere ancora tantissimo come società - ha proseguito a Radio Anch'Io Sport - non so quale sarà il mio futuro, ma vi assicuro che Berardi è già due anni che sarebbe pronto a fare il salto di qualità, se è rimasto probabilmente lo ha fatto solo perché è molto legato a me e al Sassuolo".