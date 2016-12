Di Campli a "4-4-2": "Il ritorno di Verratti in Italia è un'utopia"

La Serie A è sempre più lontana dai pensieri di Marco Verratti. A blindare il gioiello del Psg, fermato ai box per un infortunio, è il suo agente Donato Di Campli: "Un ritorno in Italia in questo momento è utopia - ha dichiarato in esclusiva a "4-4-2" su SportMediaset.it -. E' al centro del progetto Psg che prevede di tentare di vincere la Champions entro l'anno prossimo". Sull'infortunio del regista c'è ottimismo: "Non rischia l'Europeo".