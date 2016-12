Destro, ora ci prova anche l'Arsenal 

15:31 - Sarà un'altra settimana intensa per Mattia Destro. Il gol contro il Palermo lo ha riavvicinato alla Roma, ma nelle ultime ore l'Arsenal si è inserito nella corsa all'attaccante. In programma c'è un incontro con l'agente Vigorelli in cui i Gunners sonderanno il terreno. Il bomber vorrebbe il Milan, ma i giallorossi chiedono 20 milioni di euro. Destro potrebbe così restare nella Capitale e poi a giugno scegliere con calma la sua nuova squadra.

Il morale dell'attaccante è migliorato negli ultimi giorni grazie agli elogi di Rudi Garcia, che lo ha schierato titolare al Barbera. Il tecnico non vuole farlo partire e anche Sabatini è pronto ad assecondarlo. Adesso Mattia sembrerebbe deciso a rimanere per cercare di ritagliarsi un po' di spazio in più in questi sei mesi, prima di ritrovarsi a giugno e fare nuove valutazioni. Una scelta condivisa anche con la famiglia. Difficile dunque la pista che porta all'Arsenal. Si va avanti con la Roma in attesa di colpi di scena, magari un'offerta folle del Milan.