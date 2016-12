Destro non sarà riscattato dal Milan 

10:37 - Sedici milioni per il riscatto di Destro? Difficile molto difficile. E' andato a suonare il campanello di casa Destro Adriano Galliani per convincerlo a indossare la maglia del Milan, c'era anche un gentlemen agreement per riscattarlo nella prossima estate, ma la sensazione che la cifra pattuita venga ritenuta troppo elevata per l'ex giallorosso. La decisione finale spetterà al nuovo tecnico o a Pippo Inzaghi se confermato, ma l'impressione che possa essere ripresentato Menez il centravanti di manovra con Niang come alternativa. Il Milan cercherà di protrarre di un anno il prestito dall'Atletico di Cerci, fino al 2017, che dovrebe partire titolare a Palermo proprio con Menez e Bonaventura in avanti.

Importante vetrina a Reggio Emilia, giovedì con l'amichevole contro la Reggiana, intanto per Suso, il giocatore sul quale i dirigenti del Milan credono molto. In attacco con lo spagnolo Pazzini che vuole riscattare l'errore di domenica scorsa e il giovane Di Molfetta. A proprosito di giovani contro il Cagliari ha sfiorato il debutto Mastalli che avrebbe dovuto prendere il posto di Van Ginkel, ma i crampi di De Jong hanno portato Inzaghi a inserire Essien. Tornando alla amichevole di Reggio a centrocampo verrano schierati Poli, Essien e Muntari mentre in difesa non giocherà Alex che rimane a Milanello a lavorare davanti ad Abbiati, Bonera, Paletta o Mexes con Bocehtti e Albertazzi.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X