Destro: Montella e Mancini ci provano, il Milan resta in pole

16:27 - L'intrigo Mattia Destro. Non più solo Roma-Milan, ma anche Montella e Mancini. Una rincorsa che vede comunque il Milan sempre in una posizione privilegiata, anche perché l'interesse di Galliani e Inzaghi è datato e per Mattia (probabile) la scelta rossonera resta quella preferita. Vediamo i dettagli.

Destro-Roma. Garcia ha detto e ribadito che "Mattia resta qui". E farà un grande girone di ritorno. C'è da credergli e al contempo da capire perché Destro sia così poco utilizzato. La Roma è disposta a trattare la cessione di Destro, ma a due condizioni: prestito oneroso fino al 30 giugno 2015, e riscatto obbligatorio, la cifra è sui 18-20 milioni.

Destro-Milan. Il Milan aspetta che Mattia si esponga, dica qual è la sua volontà, la sua speranza di vestire rossonero. E' un modo per forzare un po' la mano. Destro è molto apprezzato, si è parlato di uno scambio di prestiti con El Shaarawy, di un interesse-Roma per Pazzini. Trattativa ferma, ma c'è tutto gennaio per capire. Il Milan non intende spendere subito, casomai per la prossima stagione.

Destro-Inter. Mancini è alle prese con due problemi: la caviglia di Palacio, non si prevedono operazione e lungo stop, ma comunque è un problema. E il caso-Osvaldo, le porte del mercato sono aperte. Mancini conosce bene Destro, che ha giocato nella Primavera-Inter dal 2005 al 2010 e Mancini ha allenato l'Inter dal 2004 al 2008, vedendo crescere Mattia e Balotelli. Il proble,a, anche per l'Inter, è la contropartita da poter offrire alla Roma.

Destro-Fiorentina. Qui siamo alle strette necessità di Montella, che non dispone di Pepito Rossi e di Gomez si raccontano crisi e mancanza di gol. Offerte vere e proprie, da parte del club viola, non ci sono ancora state.

Curiosità. Hanno scritto che una agenzia immobiliare sta cercando casa, zona lago di Como, per un cliente speciale, ovvero Mattia Destro. Indiscrezione che la Roma ha smentito. Succede.



TRATTATIVA OKAKA

Per quel che riguarda il Milan, oltre il lavoro che si sta facendo su Destro, è da ricordare come il club rossonero si sia mosso per capire le intenzioni della Sampdoria riguardo a Okaka. Il doriano rientra nella sfera di interesse di Pippo Inzaghi, come prima alternativa all'attaccante della Roma. Dipende da come andranno le cose tra la Samp ed Eto'o e anche dalla disponibilità reciproca del club di Ferrero e di Giampaolo Pazzini per tornare assieme.