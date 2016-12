Destro, l'agente: "Milan contesto modesto per lui"

20:44 - Il futuro di Destro sembra sempre più lontano da Milano. Arrivato in rossonero a gennaio, ha deluso le aspettative del club e ora si prepara a cambiare nuovamente aria. Le parole a Tele Radio Stereo del suo agente, Renzo Contratto, del resto non lasciano molti dubbi: "Ad oggi il Milan vive in un contesto troppo modesto. Forse il più modesto degli ultimi 30 anni. Se il Milan non eserciterà il diritto di riscatto, Destro tornerà alla Roma".

Poi è arrivato il dietrofront: "Travisate le mie parole, Mattia Destro in questo momento è un po' sfortunato solo perché una grande squadra come il Milan sta attraversando un periodo difficile", ha detto Renzo Contratto, precisando di non aver mai definito "modesto" il contesto rossonero.



Tra Destro e il Milan, in ogni caso, non è mai scoccata la scintilla in questi mesi. Pochi gol, prestazioni opache e niente feeling con i tifosi. Un destino segnato, verrebbe da dire. Nonostante la tentazione di Galliani di riscattare il giocatore chiedendo però uno sconto importante a Sabatini. Sedici milioni di euro a questo punto sembrano troppi per l'ex attaccante giallorosso, che dunque potrebbe rientrare a Roma per poi trovare una nuova sistemazione.



In passato si era fatto avanti il Wolfsburg e non è detto che le trattative non riprendano a giugno. In alternativa resta sempre calda la pista Torino, nell'ambito di uno scambio secco con Bruno Peres. Solo ipotesi, certo. Con un fondo di verità però: l'avventura di Destro al Milan è ormai al capolinea. Questione di stimoli e obiettivi, L'ex Siena è ambizioso e non vuol restare fuori dal grande calcio la prossima stagione (Champions ed Europa League). I rossoneri, al momento, non possono dare garanzie sui progetti a breve scadenza, con conseguenze inevitabili sulel scelte future. Le strade di Mattia e del Milan sembrano destinate a dividersi. Insiema a quella di Pazzini e, forse, anche di Cerci.

DESTRO: "PAROLE CHE NON RIFLETTONO IL MIO PENSIERO"

In merito alle dichiarazioni attribuite a Renzo Contratto preciso che si tratterebbe di sue valutazioni che non riflettono il mio pensiero. MattiaDestroOfficial (@MDestroOfficial) 22 Aprile 2015