De Sanctis a Tiki Taka: "Cavani? Improbabile un suo ritorno a Napoli”

"Mi ha detto che con Emery sono cambiate alcune cose - prosegue De Sanctis - Io comunque una battuta sul Napoli gliel’ho fatta e quello che ho capito è che sicuramente lui dal club partenopeo ha ricevuto delle attenzioni ma immagino che rimarranno solo desideri: qualora poi i dirigenti del Napoli dovessero riuscire a riprenderlo sarebbero molto bravi ma da quello che mi ha detto mi sembra improbabile un suo ritorno. Il Napoli comunque davanti è messo bene, con Milik e Gabbiadini il problema del gol non ce l’ha. Credo però che un attaccante lo prenderanno ma sarà difficile arrivare a un profilo del livello di Cavani".

L'ex portiere giallorosso ha parlato anche della nuova Juve 2016/17, dove oltre a Higuain sono arrivati anche due suoi ex compagni come Pjanic e Benatia: "La Juventus pronta per la Champions League? La Juve in questo mercato ha cercato di completarsi per ambire a vincerla. Loro sanno di avere la più grande risorsa nel reparto difensivo che garantisce una grande solidità: poi hanno cercato di arricchire la rosa con giocatori pronti per colmare il piccolo gap con gli altri grandi club europei. Pjanic e Benatia con la maglia bianconera? Sono giocatori importanti che sono andati in una squadra importante. I dirigenti della Juve stanno programmando benissimo, la squadra sta vincendo e per il calcio italiano è fondamentale che la Juve faccia bene in Champions".

Infine una battuta sulla tragedia che ha recentemente colpito il Centro Italia: "La reazione del mondo del calcio di fronte al terremoto? Il senso di solidarietà è immenso, il mondo del calcio risponde presente a queste cose, anche aiutato da associazioni importanti. L’Associazione Calciatori che rappresento vuole aiutare nella ricostruzione e per questo raccoglieremo dei fondi e poi attraverso delle Onlus e i social spiegheremo le iniziative che andremo a fare. Noi risponderemo presenti, il calcio lo farà ripartendo anche dalle piccole cose come un pallone che rotola”.