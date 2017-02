"Spalletti? Credo che il mister abbia dimostrato di essere il tassello che serve per mantenere la Roma a certi livelli. Poi ci vogliono professionisti seri ma è sicuramente un qualcosa in più che altre squadre non hanno. Spalletti, Allegri e Sarri sono allenatori che se hai non devi farteli scappare. Spalletti è la pietra dalla quale la Roma deve ripartire". Lo ha detto Daniele De Rossi a Premium Sport dopo Roma-Fiorentina.