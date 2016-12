De Laurentiis: "Napoli sempre più e solo italiano, ecco il mio nuovo progetto" 

23:27 - "Il nuovo progetto? Un Napoli tutto italiano". Dopo l'addio di Benitez e l'arrivo di Sarri, ecco che il patron azzurro De Laurentiis vara una nuova linea: "Siamo in un momento di redifinazione totale. Il mercato? Ci sono molti giocatori che mi piacciono". Parole pronunciate a Ginevra, al seguito della Nazionale di Conte. Occasione anche per incontrare il presidente Uefa Michel Platini: una stretta di mano per chiudere la polemica post Dnipro.

''Bisogna tenere d'occhio i bilanci delle società" ha poi continuato De Laurentiis. "Tavecchio mi ha confermato che solo tre squadre potrebbero iscriversi al campionato: cosi' non si puo' andare avanti. La Figc deve cambiare, la Lega deve cambiare, il Coni deve cambiare''.

PLATINI FA PACE CON ADL E PROMUOVE PIRLO

"L'Italia gioca in velocità, in contropiede, con gli assist di Pirlo: è un piacere vederlo giocare. Poi ci sono i due attaccanti veloci, che devono essere serviti bene. E' il gioco tipico italiano", ha commentato da Ginevre il presidente Uefa Platini, a Ginevra: "Questa era un'amichevole, fra un anno ci saranno partite più serie. La svastica di Spalato? Il presidente dell'Uefa non può parlare, se ne occupera' la Disciplinare - ha concluso -. Se ho più parlato con Blatter? No".