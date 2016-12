De Laurentiis: "Higuain, ti aspetto a Dimaro per dimostrare il tuo amore per il Napoli"

Aurelio De Laurentiis chiama Higuain. Dopo le dichiarazioni in Lega Calcio, il presidente del Napoli torna a parlare del futuro dell'argentino, ribadisce i concetti già espressi ieri e convoca il Pipita a Dimaro: "La Juve - ha dichiarato in un'intervista esclusiva a Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli - non pagherà la clausola rescissoria. Nessun club è pronto a pagarla e finché nessuno si presenterà per farlo è Higuain che deve presentarsi qui a Dimaro. Lo aspettiamo il 25 luglio per dimostrare ai tifosi il suo amore per il Napoli. Le chiacchiere stanno a zero, Gonzalo ha altri due anni di contratto, se non dovesse presentarsi nessuno con la cifra pari alla sua clausola rescissoria chiaramente resterà al Napoli. Non ci sono tante squadre in grado di coprire quella cifra. Poi bisogna anche vedere se Higuain vorrà tradire questo amore che ha giurato ai napoletani. Al momento, visto che lui non ha parlato e non si è espresso, questa situazione che si è creata è solo un mare di chiacchiere".