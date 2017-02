In un'intervista rilasciata all'emittente beIN Sports Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del trasferimento di Gonzalo Higuain alla Juventus: "C'era questa clausola rescissoria di 95 milioni di euro per l'estero e di 90 milioni per l'Italia, abbiamo contattato Nicolas (il fratello-agente, ndr) e lui disse che a Gonzalo interessava avere una squadra di nomi e star. Mi disse 'Non vuole lavorare con Tizio,' un giocatore straniero che sta facendo benissimo 'e non vuole lavorare con Caio' - ha detto il presidente azzurro -. Ad un certo punto nonostante l'offerta superiore a ciò che prende dalla Juventus...è andato in bianconero. Magari avrà pensato alla vittoria della Champions, glielo auguro dopo averlo augurato prima a me"