De Laurentiis agli juventini: "Higuain? Risponderemo con un gran colpo"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sbarca a Filicudi, nelle Eolie, e tre tifosi juventini (Nicolas, Davide e Leonardo) lo hanno sentitamente ringraziato per la cessione di Higuain ai bianconeri e poi scattato l'immancabile selfie. De Laurentiis, alle Eolie con amici e familiari, prima di entrare in un ristorante, ha detto: "Risponderemo con un gran colpo...". "Sarà Icardi?", hanno chiesto i tre supporter juventini, ma il patron del Napoli non ha risposto.