De Boer, giovani e 4-3-3. E il Milan nel destino

Un cammino importante quello di De Boer con l'Ajax, che si è bruscamente interrotto con la beffa dell'8 maggio: nell'ultima giornata di Eredivisie i Lancieri vengono fermati sull'1-1 in casa del De Grafschaap penultimo in classifica facendosi scavalcare dal Psv Eindhoven, vittorioso per 3-1 sul campo del PEC Zwolle, perdendo così il titolo in favore degli uomini di Cocu. Incredibile harakiri per la squadra di De Boer, in testa per più di tre quarti di campionato. Sono i titoli di coda di una bella storia. E ora, a 46 anni, c'è l'Inter. Thohir lo ammira da prima che diventasse presidente: gli consegnerà la squadra con l'obiettivo del bel gioco e della 'linea verde'. Predilige il 4-3-3 ma non è un allenatore legato a doppio filo agli schemi. Arriverà con due assistenti di campo e un preparatore atletico.