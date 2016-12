Davide Lippi: "Mio padre è pronto per allenare anche un grande club europeo"

Tra una smentita e un paio di precisazioni ecco la novità: Marcello Lippi è pronto a prendere in considerazione offerte straniere e assumere la guida di un grande club europeo. Parola del figlio Davide, suo rappresentante e agente: quindi non solo Italia ma, a differenza di quanto auspicato sino a un po' di tempo fa dall'ex ct azzurro, anche un'ipotesi estera. "Mio padre - ha dichiarato infatti Lippi Jr a 4-4-2 - ha sempre avuto un rapporto umano molto intenso con i suoi giocatori: l'esperienza in Cina è stata molto importante per conoscere nuove lingue, ha imparato l'inglese e anche un po' di spagnolo, quindi l'ostacolo principale che prima lo frenava - una cosa è dover ricorrere ad un interprete, altra la possibilità di interagire direttamente coi propri calciatori - adesso non c'è più".



Nessun nome di club, per il momento. Ma la volontà dichiarata di essere pronto ad ascoltare anche proposte estere: "Certo! Sta cercando un progetto serio ed è pronto a una nuova sfida. In Italia si è parlato di Milan e di Roma ma in realtà non c'è stato alcun contatto". Questo non esclude che, vista la situazione della panchina rossonera, non ce ne sia un abboccamento in un prossimo futuro ma la novità è oggi questa: Marcello Lippi potrebbe presto sposare un grande progetto europeo.