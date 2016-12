Dani Alves sul mercato: alla finestra c'è l'Europa che conta

13:01 - Il matrimonio tra Dani Alves e il Barcellona sembra essere al fotofinish, dopo sette stagioni ricche di vittorie, il brasiliano lascerà il Camp Nou. Il rinnovo probabilmente non ci sarà, e il terzino ha chiesto al suo agente di sondare il terreno dei club europei interessati al suo acquisto. Le risposte sono state più che positive, infatti su di lui sembrano esserci: Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Manchester United, Juve e Inter.

Non c'è da stupirsi, se alla porta del club catalano stiano bussando in tanti per uno degli esterni difensivi più forti al mondo.

Basta infatti guardare il suo palmarès per accorgersi come sia impossibile non desiderare un giocatore come Dani Alves. Ha vinto tutto quello che si può vincere con una squadra di club, e lo ha fatto più volte. Il brasiliano ha alzato in due occasioni la coppa dalle grandi orecchie con la maglia del Barcellona, prima nel 2009 poi nel 2011. vivendo il periodo più esaltante della storia blaugrana.

I maligni potrebbero sentenziare: "Con dei compagni del genere sono bravi tutti". Ma non è così, perchè il terzino cresciuto nelle giovanili del Bahia, ha conquistato titoli su titoli, giocando da protagonista e riuscendo a segnare spesso gol pesantissimi.

Le sue ultime prestazioni, contro il Manchester City in Champions League e il Real Madrid nel classico lo confermano, per Luis Enrique sarà dura dover fare a meno delle sue cavalcate infinite, che hanno tante volte infiammato il Camp Nou in questi fantastici sette anni.