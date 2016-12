Dani Alves: "Ho un'offerta dall'Italia"

Dani Alves apre le porte a un possibile arrivo in Italia. Dopo la conquista della Champions il brasiliano, che lascerà il Barcellona, non esclude che nel suo futuro possa esserci il nostro campionato. "Italia? Sì, ci sono delle possibilità - ha detto nel corso dello Speciale Champions League su Canale 5 - Ci sono grandi squadre in Italia, e sarei onorato di giocare in quel campionato. Ho un'offerta che ora valuterò". Il giocatore piace al Milan.