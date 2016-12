Dalla Spagna sono sicuri: Unai Emery a un passo dal Psg

Unai Emery è sempre più vicino alla panchina del Psg . Secondo Marca la dirigenza parigina è pronta a pagare i 2 milioni di euro di clausola al Siviglia per liberare il tecnico che nelle ultime tre stagioni ha conquistato tre Europa League con gli andalusi. La decisione è stata presa dopo l'ennesima delusione in Champions League: Blanc è pronto quindi a fare le valigie. Per lui si parla di una buonuscita record da 10-15 milioni .

L'eliminazione patita in Champions League ha convinto la dirigenza del Psg a cambiare. Il sogno dei dirigenti parigini era il Cholo Simeone. Un sogno appunto: quando il presidente Al-Khelaifi ha capito che il tecnico dell'Atletico era irraggiungibile, ha virato con decisione su Unai Emery.



Per liberare il tecnico il Psg verserà nelle casse del Siviglia due milioni di euro. La speranza è che Emery dia una dimensione europea, forte dei successi con gli andalusi. L'idea del Psg è quella di affiancargli il ds Monchi: ha lasciato il Siviglia nei giorni scorsi ed è considerato un vero e proprio mago dei trasferimenti. I risultati, in Spagna, si sono visti.



Blanc verrà liquidato, pare con una mega buonuscita da 10-15 milioni di euro. Come riporta Goal.com il tecnico francese era a New York nei giorni scorsi per un evento di beneficenza e si era rifiutato di rilasciare interviste. Ha anche cancellato una partita di golf programmata per martedì.