Dalla Spagna: resta Dybala il sogno del Barcellona per il 2017

"Denis Suarez, André Gomes, Lucas Digne, Samuel Umtiti e Paco Alcácer. Cinque calciatori di 22/23 anni per migliorare la rosa del Barcellona che ha chiuso poi il suo mercato all'ultimo momento con il portiere olandese Jasper Cillessen dopo aver ceduto Claudio Bravo al City". Inizia così il pezzo di apertura de El Mundo Deportivo, quotidiano sportivo di Barcellona, che spiega perché dopo la scorsa campagna acquisti sia adesso Paulo Dybala il vero, forse unico, obiettivo dei blaugrana per la prossima stagione.



Insomma, citando non meglio precisate fonti vicinissime al club, il giornale catalano rimarca che quella di quest'anno è stato un mercato sostanzialmente di ringiovanimento della rosa: circa 120 milioni complessivi per allargare il parco giocatori a disposizione di Luis Enrique. Una cifra che se gli innesti daranno i frutti sperati - sottolinea El Mundo Deportivo - l'anno prossimo verrà invece investita solo su un paio di giocatori, con un nome su tutti, quello appunto dello juventino Paulo Dybala.



Obiettivo, desiderio o sogno proibito? Il mercato insegna che tutto è possiibile ma, ora come ora, è la terza opzione quella altamente più probabile. La Juve non ha certo intenzione di privarsi del suo gioiellino.