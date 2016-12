Dalla Spagna: "Pogba dice sì al Barça"

" Pogba dice sì al Barça". E' il titolone 'sparato' in prima pagina dallo spagnolo 'Sport' in edicola oggi. Secondo il quotidiano molto vicino alle questioni blaugrana, il Barcellona nutre speranze fondate di poter avere il talento francese della Juve nel 2016, dopo l'incontro positivo avuto un mese fa con il suo agente Mino Raiola . Dal canto suo il club spagnolo sarebbe la destinazione preferita del giocatore, che sogna di giocare con Messi.

In casa Barcellona sono molto ottimisti, almeno secondo quanto riporta 'Sport'. Questo grazie al faccia a faccia avvenuto un mese fa con il procuratore di Pogba, Mino Raiola - nonostante le smentite - su invito di Ariedo Braida. Un incontro assolutamente interlocutorio che però avrebbe convinto il club blaugrana a proseguire nella strada per arrivare al talento francese della Juve. Nonostante il grosso sforzo economico - la Juve ha già rifiutato un'offerta blaugrana di 80 milioni - e la concorrenza agguerrita di Psg e soprattutto City, quest'ultimo disposto a coprire d'oro il giocatore con un'offerta di 250.000 sterline nette a settimana, tra i 17 e i 18 milioni a stagione. Dal canto suo Pogba avrebbe, sempre secondo 'Sport', rinviato qualsiasi altro discorso a dopo la finale di Champions a Berlino, quindi a metà giugno al massimo ai primi di luglio. Ma il Barcellona sarebbe la sua destinazione preferita per il dopo Juve. Giocare al Camp Nou al fianco del mostro Messi una doppia prospettiva che lo attira tantissimo.