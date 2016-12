Dalla Spagna: offerta Juve per Mascherano

La Juventus si sta muovendo con largo anticipo per rinforzare una squadra già fenomenale e puntare dritta alla Champions League il prossimo anno. Ma per farlo servono campioni di livello assoluto. Come lo è indubbiamente Javier Mascherano . E proprio il centrocampista del Barcellona è finito nel mirino dei bianconeri, che, secondo quanto scrivono i catalani di Sport in prima pagina, avrebbero presentato un'offerta pesante all'argentino.

Mascherano avrebbe ricevuto diverse offerte, tra cui una faraonica dalla Cina, ma avrebbe preso in considerazione solo quella della Juve, definita "davvero attraente". Il giocatore, per questo, starebbe seriamente pensando di chiudere la sua avventura nella Liga, per iniziarne una tutta nuova e avvincente in Italia. Certo, non sarà facile strapparlo al Barça, che ha messo una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per un contratto in scadenza nel 2018. Il fatto, però, che il tuttofare sudamericano sia interessato alla proposta che arriva da Torino, rende la trattativa perlomeno possibile se non proprio realizzabile. Nel caso, arriverebbe alla corte di Allegri un giocatore capace di rendere al massimo sia in mezzo al campo, sia in difesa. Luis Enrique lo sa bene, come sa che perderlo sarebbe un bel problema.