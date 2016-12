Dalla Spagna:Juve pronta a pagare la clausola per N'Zonzi

Witsel o non Witsel, la Juve a gennaio rinforzerà il suo centrocampo. E in Spagna sono sicuri che il primo acquisto sarà Steven N'Zonzi . Il francese del Siviglia, che lo stesso Marotta ha etichettato come "ottimo giocatore", era già stato un obiettivo del mercato bianconero in estate, ma adesso sembra che a Torino si siano decisi. Tanto da essere pronti a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro già a gennaio.

Insomma, come fatto per Pjanic prima e Higuain dopo, la Juve pare voler far pesare la sua forza economica per regalare ad Allegri quell'uomo di forza e fisico che in questo momento manca alla mediana della Signora dopo la partenza di Pogba. Ad oggi, però, pare che non ci sia stato alcun contatto tra le due società, nonostante da Siviglia facciano sapere che da Torino abbiano già comunicato agli andalusi la loro intenzione. Sarebbe comunque un'operazione per il campionato, visto che N'Zonzi non potrebbe essere schierato in Champions League.