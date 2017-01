Dalla Spagna insistono: "Dybala vuole la Liga"

Dybala, Dybala e ancora Dybala. Il nome dell'argentino è sulla bocca di tutti, vuoi per il rinnovo del contratto, vuoi per la mancata stretta di mano ad Allegri. Soprattutto, però, si parla di lui per un futuro, non si sa quanto prossimo, lontano dalla Juve. E il litigo col suo allenatore è stato il pretesto per rilanciare dalla Spagna le voci di un suo desiderio di approdare nella Liga. Secondo radio Cope, Dybala vorrebbe lasciare Torino già a giugno.