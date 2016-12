Dalla Spagna: il ds del Barcellona a Torino per Dybala, Pogba e Florenzi

Tre osservati speciali: Dybala, Pogba e Florenzi. Così riporta il quotidiano spagnolo As svelando che "il direttore sportivo del Barcellona, Robert Fernandez, è a Torino per assistere al big match fra la Juventus e la Roma". Secondo As i due bianconeri e l'esterno giallorosso sono infatti obiettivi primari di Luis Enrique. In particolare, si legge sull'edizione online, l'attaccante argentino è il vero pallino del tecnico blaugrana: Lucho vorrebbe affiancare Dybala a Messi, considerandolo al momento il partner ideale e in prospettiva il vero e unico erede di Leo.