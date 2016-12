Dalla Spagna: Gabriel Jesus al Manchester City

Niente Inter per Gabriel Jesus. Ne sono sicuri in Spagna, dove il portale "Sport" dà per fatto il passaggio del talento del Palmeiras al Manchester City. Secondo il quotidiano catalano, Guardiola avrebbe sbaragliato la concorrenza di Inter e Real Madrid mettendo sul piatto della bilancia 32 milioni di euro. Il giocatore, che firmerà per 5 anni, rimarrà in Brasile almeno fino a gennaio, se non addirittura fino a giugno 2017.