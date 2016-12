Dalla Spagna: Gabigol dice no alla Juve e aspetta il Barcellona

Quanto tempo ancora per conoscere la fine della telenovela Gabigol? Probabilmente non molto ancora, stando almeno alle dichiarazioni dello stesso attaccante brasiliano che, in ritiro con la sua Nazionale in vista dell'Olimpiade di RIo, ha dichiarato che presto comunicherà la sua decisione. Sì, ma quale? La Juve, parola del suo agente, ha formulato un'offerta pari a 20 mln ma l'attaccante del Santos, scrivono in Spagna, avrebbe per ora detto no aspettando il rilancio del Barcellona.