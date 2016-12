Dalla Spagna: "Dybala e Pogba vogliono giocare con Messi"

Allarme rosso in casa Juve. Stando al Mundo Deportivo, Dybala e Pogba vorrebbero giocare insieme a Messi nel Barcellona . Una bomba di mercato che torna ad alimentare nuove voci attorno ai due gioiellini bianconeri. Ma Paulo e Paul non sono gli unici due a puntare la maglia balugrana. Per la stampa spagnola, infatti, in fila ci sarebbero anche altri big: da Alaba a Sané , passando per Marquinhos , Douglas Costa, Laporte e Mahrez .

Tutti vogliono giocare con Messi e il Barcellona può contare proprio sulla presenza in rosa della Pulce per convincere le stelle del calcio a sposare il progetto blaugrana. La lista degli aspiranti compagni di Leo è lunga. Lunghissima. E i nomi, stando al Mundo Deportivo, fanno impallidire. Soprattutto Marotta & Co. Nell'elenco dei campioni che vorrebbero giocare accanto a Messi, infatti, ci sono anche Dybala e Pogba.



Entrambi più volte hanno espresso grande ammirazione per la stella del Barça e non hanno nascosto l'ambizione di poter coronare il sogno di allenarsi e giocare nello stesso club della Pulce. Un sogno appunto. Che a giugno però potrebbe anche trasformarsi in realtà. La prima stagione di Dybala alla Juve ha impressionato tutti e la Joya bianconera è finita subito nel mirino anche del Barcellona. Discorso diverso invece per Pogba, che da tempo è nei radar dei dirigenti spagnoli e che in Spagna aspettano a braccia aperte anche a Madrid. Due pezzi da novanta, che lontano da Torino potrebbero avverare il loro sogno blaugrana, ma complicare notevolmente anche i piani di Marotta & Co. A Vinovo urge un piano B.