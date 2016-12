Dalla Spagna: Conte fa fuori Diego Costa per arrivare a Higuain

Verosimile. Possibile. Però non facile come in Spagna vorrebbero far passare. Perchè? In primo luogo perchè - al di là del prestigio e della potenza economica - il Chelsea galleggia attualmente nella metà alta della classifica di Premier, fuori dalla Champions e dalla Europa League. Tanto si è detto e scritto sulla necessità del Napoli di arrivare a qualificarsi per l'Europa che conta che parrebbe per lo meno un po' strano vedere oggi Higuain lasciare il certo per una "promessa" futura non facile da mantenere.



In secondo luogo, perché a Madrid ignorano - o sembra vogliano appositamente farlo - che sulla clausola rescissoria (94 mln di euro e "spiccioli") De Laurentiis non intende fare il minimo sconto. Per cui Diego Costa o non Diego Costa, ai trenta e rotta milioni eventualmente intascati dalla cessione all'Atletico, il Chelsea ne dovrebbe aggiungere altri 64 per prendere il Pipita. Non un centesimo in meno. Con buona pace di Conte.