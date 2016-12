Dalla Germania: Reina lascia il Bayern, tutto pronto per il ritorno a Napoli

Alla fine, il Napoli ha (ri)trovato il portiere che cercava . Sarà Pepe Reina , che dopo un anno di " esilio " al Bayern Monaco (solo 3 presenze da vice Neuer), torna a vestire azzurro, dove difficilmente gli verrà tolto un posto da titolare . La notizia è rimbalzata in mattinata dai media tedeschi, secondo cui lo spagnolo avrebbe già trovato l'accordo con il club di De Laurentiis: per lui biennale con opzione per il terzo anno, a circa 2,5 milioni.

Trattativa portata avanti da De Laurentiis in persona, che avrebbe raggiunto l'intesa verbale con il procuratore Manuel Garcia Quilon (ironia della sorte lo stesso agente di Benitez). Ora resterebbe da definire la modalità di addio al Bayern, con il quale Reina è legato fino al 2017: prestito o cessione definitiva, con il Napoli che preme per la seconda, dopo la scottatura della scorsa estate col giocatore perso dopo un anno a titolo temporaneo. Ma sull'esito finale ci sono pochi dubbi, dato che anche i campioni di Germania non si opporrebbero all'operazione. Insomma, porta blindata per il Napoli. In attesa del nuovo allenatore.