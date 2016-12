Dalla Francia: accordo raggiunto tra Juve e United per Pogba

In Francia sono sicuri: a breve Pogba sarà un nuovo giocatore del Manchester United . Secondo L'Equipe, Juventus e Manchester United avrebbero raggiunto l'accordo economico per il trasferimento del talento francese in Inghilterra. I Red Devils avrebbero deciso di venire incontro alla richiesta di 120 milioni di euro avanzata dai Bianconeri. Lo stesso Pogba aveva chiesto di lasciare Torino per Manchester. L'ufficialità potrebbe arrivare a giorni.

Secondo la stampa francese, gli inglesi avrebbero soddisfatto le richieste della Juventus, pari a circa 120 milioni di euro. Da sottolineare che, in virtù di una clausola del contratto, il 20% del trasferimento andrà al giocatore. In ogni caso la Juve avrebbe un tesoretto da circa 100 milioni da investire sul mercato. Il procuratore Mino Raiola, nel frattempo, è pronto a strappare uno stipendio record: 15 milioni di euro più 5 di bonus a stagione per cinque anni. Il quadruplo di quello percepito oggi dalla Juve. Tuttavia, dagli ambienti bianconeri tendono a smorzare i toni. L'accordo, a quanto pare, non sarebbe ancora stato completamente raggiunto ma la trattativa è molto ben indirizzata. All'appello mancherebbero alcuni elementi da limare, ma forse proprio sfruttando questi piccoli ostacoli il Real Madrid, nella tarda serata di ieri, si sarebbe reinserito nella trattativa. Un'offerta in extremis che avrebbe pareggiato quella dello United. Ma Pogba si è già promesso a Mourinho e ormai sembra troppo tardi per fare marcia indietro.