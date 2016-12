Dall'Inghilterra: primi contatti tra United e Juve per Pogba

José Mourinho vede e rilancia per Paul Pogba. Dopo il primo no della Juventus a un'offerta da 95 milioni di euro, il Manchester United è pronto a tornare alla carica mettendo sul piatto 115 milioni per i bianconeri - come riporta il Daily Mail - e un quinquennale da 18 milioni netti all'anno per il francese. Ma dall'Inghilterra ora si va oltre: il direttore del club di Manchester, Ed Woodward, avrebbe contattato la Juventus nelle ultime 48 ore.

Al momento nessun segnale da Torino, che aspetta il ritorno del francese dagli Europei per capire se il talento sia deciso a rimanere Torino o preferisca migrare verso Inghilterra o Spagna.