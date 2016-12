Dall'Inghilterra: Mourinho, 75 milioni in tre anni dallo United

Sessanta milioni di sterline, oltre 75 milioni di euro. E' la cifra 'monstre' che lo United avrebbe assicurato a Mourinho per i prossimi tre anni per riportare i Red Devils in auge dopo le deludenti stagioni. Lo riporta il tabloid inglese 'The Sun'. Una cifra che, se confermata, sarebbe superiore del 25% a quella garantita dal City a Pep Guardiola (15 milioni l'anno). Con un ingaggio del genere lo Special One sarebbe il tecnico più pagato del mondo.