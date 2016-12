Dall'Inghilterra: Manchester United su Neymar

Il Manchester United vuole Neymar e per portarlo in Premier League è disposto a fare follie. In Inghilterra ne sono sicuri, José Mourinho ha chiesto alla dirigenza dei Red Devils di provare a trattare il brasiliano col Barcellona, mettendo sul piatto una cifra superiore ai 120 milioni di euro spesi per Pogba. Neymar ha da poco rinnovato il contratto e ha detto di essere felice in Spagna, ma lo United è disposto a fare follie economiche.