Dall'Inghilterra: lo United offre 77,5 milioni di euro per Pogba

Doveva andarsene due estati fa, poi quella scorsa e adesso le voci di mercato ci riprovano per la terza volta. Paul Pogba piace, e molto, in giro per l'Europa, ma difficilmente lascerà la Juve. Nonostante ciò, dall'Inghilterra rimbalza un'offerta del Manchester United per riportare il francese a Old Trafford. "Colpa" di Mourinho, che avrebbe puntato sul "Polpo" per rilanciare i Red Devils. Secondo il "Sun", sarebbero pronti 77,5 milioni di euro.