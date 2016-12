Dall'Inghilterra: il Chelsea vuole Bacca

Carlos Bacca non ha conquistato il cuore dei tifosi del Milan, ma l'attaccante ex Siviglia ha ancora estimatori in Europa. Almeno a giudicare da quanto scrivono gli inglesi del Telegraph. Da Oltremanica, infatti, arriva la notizia di un interessamento del Chelsea per il colombiano. Addirittura, i Blues punterebbero su di lui per rivoluzionere l'attacco e sarebbero disposti a sborsare la bellezza di 40 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri.