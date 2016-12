Dall'Inghilterra: Ibrahimovic firma con lo United il 1 luglio

Venerdì 1 luglio 2016. Per i media britannici quello sarà l' Ibrahimovic-day in Inghilterra, più precisamente a Manchester. Lo svedese, che ha appena detto addio alla nazionale, dopo una breve vacanza post Euro 2016 firmerà il contratto annuale con il Manchester United di José Mourinho per un milione di euro al mese. Dopo il Psg l'avventura europea di Zlatan continuerà dunque in Premier League, ma l'ufficialità latita. Almeno fino a venerdì.

Dietro alla decisione di lasciare la Svezia, non inattesa, almeno in patria, ci sarebbe stato proprio lo zampino di José Mourinho con Ibra che avrebbe promesso allo Special One di rinunciare ai Giochi di Rio per non perdere la preparazione estiva coi Red Devils.