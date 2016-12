Dall'Inghilterra: "Hamsik via dal Napoli a gennaio"

15:56 - La vittoria col Sassuolo ha sedato gli animi in casa Napoli, ma all'orizzonte restano molte ombre. Al momento, Benitez resta al suo posto, ma De Laurentiis avrebbe già pronto il piano B con tanto di rivoluzione. A partire da un pezzo da novanta come Marek Hamsik. Lo slovacco è reduce da una stagione opaca e da un avvio di campionato non esaltante e, stando al Mirror, potrebbe partire a gennaio. Destinazione? Liverpool.

Per ora sono solo voci che arrivano dalla Spagna, ma la notizia è subito rimbalzata in Inghilterra e in Italia. Uno degli uomini immagine di De Laurentiis, dunque, potrebbe dire addio a Napoli, chiudendo un'era e avviando una piccola rivoluzione all'ombra del Vesuvio. Hamsik, del resto, nelle ultime due stagioni a Napoli non ha certo brillato. Anzi, con Benitez la sua posizione in campo è cambiata, a discapito del rendimento soprattutto in zona gol. Quindi forse è giunta l'ora di cambiare aria. Il centrocampista slovacco, stando al Daily Miurror, piace molto al Liverpool, che nei giorni scorsi si era già fatto avanti per Gonzalo Higuain con un'offerta di circa 40 milioni di euro, e potrebbe trovare nuovi stimoli in Premier.