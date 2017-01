La Juventus si aggiunge a Barcellona e Psg nella corsa ad Adam Lallana . Il talentuoso centrocampista offensivo del Liverpool, infatti, sarebbe finito nel mirino del club bianconero che, però, si deve accodare ai parigini che, come riporta il Times, si troverebbero nettamente in vantaggio sulla concorrenza. I francesi sarebbero pronti a offrire ben 40 milioni di sterline, circa 46 milioni di euro , per portare Lallana all'ombra della Tour Eiffel.

Insomma, arrivare al trequartista inglese non sembra essere un'impresa facile per la Juventus che, però, portando in Italia Lallana rinforzerebbe ulteriormente il suo reparto offensivo. Lallana, 29 anni, prima di arrivare ad Anfield ha vestito le maglie di Southampton e Bournemouth, oltre a quella della Nazionale inglese, con la quale ha partecipato ai Mondiali 2014 e agli Europei in Francia.



Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vogliono lontano da Liverpool, comunque, il giocatore vorrebbe rimanere ad Anfield. Lallana infatti ha un contratto con i Reds valido fino al 2019 e gli piacerebbe continuare a lavorare con il tecnico Klopp: per questo motivo starebbe trattando il rinnovo con la società inglese.