Dall'Inghilterra: Allegri studia per un futuro in Premier

"Il mio contratto scade nel 2017 e sono molto felice di essere qui. Resto concentrato sugli obiettivi". Qualche settimana fa Allegri aveva stoppato sul nascere le voci su un interesse dello United nei suoi confronti. Ma in Inghilterra insistono. Sul 'Mirror Sport' scrivono infatti che il tecnico della Juve sta imparando l'inglese proprio in vista di una sua prossima avventura in Premier League. Oltre allo United, anche il Chelsea è alla finestra.

Il nome di Allegri sarebbe sul taccuino dei dirigenti del Manchester United in vista della prossima stagione. Rumors che il tecnico della Juve si è già affrettato a tenere a distanza. Eppure i tabloid inglesi insistono. Il suo sogno futuro è quello di tentare una nuova esperienza fuori dall'Italia, proprio in un campionato affascinante dove allenatori italiani hanno fatto e stanno facendo bene. Non solo Red Devils: anche il Chelsea guarda con interesse al tecnico toscano per la panchina attualmente affidata a Hiddink dopo il divorzio da Mourinho."It's going to get... Massi".