Dall'Argentina: Inter, mercoledì è il giorno decisivo per Calleri

"Mercoledì è il giorno decisivo per il futuro di Jonathan Calleri". La notizia ribalza dall'Argentina, diffusa da un giornalista del canale tv all-news Todo Noticias. "Il giocatore è molto vicino all'Inter - ha tweettato infatti Pablo Gravellone - ma attenzione a un club inglese che spinge forte per il giocatore". Decisiva in questa accelerazione - presunta - la rielezione al vertice del Boca del presidente Daniel Angelici. Sull'attaccante sudamericano ci sarebbe - defilato a questo punto - anche il Palermo.