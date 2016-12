Dall'Argentina: Calleri all'Inter, presto la firma

10 dicembre 2015 DallʼArgentina: Calleri allʼInter, presto la firma Lʼattaccante lascerà il Boca per 12 milioni di dollari, poi andrà in prestito

Arrivano conferme sull'imminente accordo tra Inter e Boca Juniors per l'acquisto del giovane attaccante Jonathan Calleri. Secondo Pablo Gravellone, giornalista di Todo Noticias, Calleri non prenderà parte alla Copa Libertadores con il Boca in quanto in procinto di trasferirsi in Italia per vestire la maglia dell'Inter. Nella trattativa sarebbe coinvolto un gruppo economico, che rileverà i diritti del giocatore: l'Inter lo acquisterà poi per 12 milioni di dollari.

A GENNAIO IN PRESTITO IN SERIE ASettimana prossima potrebbero già arrivare le firme. L'attaccante, in attesa di ottenere il passaporto comunitario, arriverebbe subito: potrebbe poi essere girato - da gennaio a giugno - in prestito in un'altra squadra di Serie A per sei mesi, per ambientarsi. La decisione spetterà a Mancni e allo staff tecnico nerazzurro. Se la trattativa dovesse essere confermata, l'All Boys riceverà un premio di valorizzazione di 500mila euro.



CHI E' JONATHAN CALLERIQuando si parla di un attaccate giovane, forte e sopratutto argentino, è fin troppo facile etichettarlo come "nuovo Batistuta". E' successo in passato e succederà ancora. Ma forse non tutti sanno chi è Jonathan Calleri. Cominciamo col dire è una punta classe 1993 e che è stato sicuramente il grande protagonista dell'ultimo campionato argentino con la maglia del Boca Juniors con quindici gol stagionali, considerando le coppe. Calleri ha dimostrato grande fiuto del gol, ma pur essendo un giocatore fisicamente molto forte si distingue per la sua mobilità che non concede punti di riferimento alla difesa avversaria, unendo una propensione alla corsa e al pressing da vero attaccante moderno.



Per intenderci non è un dribblomane, anzi, ma possiede un tiro potente e preciso ed è molto abile a crearsi lo spazio in area di rigore. Nonostante il suo ruolo preferito sia quello di punta centrale, muovendosi su tutto l'arco d'attacco ha saputo fornire diversi assist ai compagni.