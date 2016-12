Dal Brasile: Dani Alves ha firmato un triennale con la Juventus

Dal Brasile ormai sono sicuri: Dani Alves avrebbe firmato un contratto triennale con la Juventus. Il terzino avrebbe così deciso di lasciare il Barcellona e trasferirsi in bianconero per essere il primo rinforzo per Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi lo stesso Beppe Marotta aveva manifestato ottimismo per l'esito della trattativa. Discorso un po' più complicato, invece, quello legato a Mascherano.